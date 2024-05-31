29cm VANS cloveru バンズ グローバル ERA ブラック

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VANS×cloverujapanのERAです！10回程度着用しており、多少の使用感、ソール汚れはありますが、ソール減りは少なくまだまだ着用頂けます。色はblack、サイズは29cmクローバルとのコラボスニーカーです！中々出回らないアイテムなので、この機会に是非ご検討ください！素人保管にご理解ある方のみご購入お願いいたします。※値下げ不可、即購入オーケーです！スケートボーディングバンズスリッポンpopcushduracap黒ブラックオールドスクールsk8hi