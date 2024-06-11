宇野昌磨　バナータオル　5枚セット

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商品詳細
宇野昌磨選手の応援バナータオルです。赤のみほつれがあります。数年試合観戦時に使用しております。未使用品、完璧な状態のものをお探しの方はご遠慮ください。ジャンル（スポーツ選手）···アイススケートグッズ種別···タオル・ハンカチサイン有無···無し性別···男
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