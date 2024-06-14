新同★ジャネッリシルクジャカード織ネクタイ★斜ストライプ★ブルーゴールドオレンジ

■ブランド GIANNELLI ジャネッリ■サイズ表示 なし■実寸 長さ148cm 剣先幅8.5cm ■素材 シルク100% イタリア製■色 ブルー・ゴールド・オレンジ■状態 USED 使用感ほとんどなくシミ、汚れ等のダメージは有りません。ほぼ未使用の状態です。 但しあくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方の入札はご遠慮下さい。■微光沢ブルー・ゴールド・オレンジで斜めストライプが織り込まれたハンドメイドのネクタイです。肌触りの良い上質シルク素材で出来ています。なお、採寸及び写真は、素人採寸、撮影のため、サイズ・カラー誤差につきましてはご了承下さい。柄・デザイン...ストライプカラー...ブルー



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