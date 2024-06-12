【Reserved】RRL ダブルアールエル ツイード キャスケット

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商品詳細
RRL(ダブルアールエル)のツイードキャスケットです。8枚ハギのパネル。ブリム部分はスナップで留め外し可能なタイプです。ハリスツイードのものばかり見かけますが、こちらは違うみたいです。裏地もビンテージを意識した渋いストライプですね。裏地に一部、シミ？ のような箇所があります。スレで染料が滲んだような感じですが、詳細不明です。擦っても指につくようなことはないので、着用には問題ありません。表記サイズ:M(58cm)素材...ツイードカラー...ベージュ
http://narcologia.ru/goods/choice991185.html
http://narcologia.ru/goods/organization969962.html
http://narcologia.ru/goods/organization98862.html
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