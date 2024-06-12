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【Reserved】RRL ダブルアールエル ツイード キャスケット
商品番号 A91765594002
商品名

【Reserved】RRL ダブルアールエル ツイード キャスケット
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RRL(ダブルアールエル)のツイードキャスケットです。8枚ハギのパネル。ブリム部分はスナップで留め外し可能なタイプです。ハリスツイードのものばかり見かけますが、こちらは違うみたいです。裏地もビンテージを意識した渋いストライプですね。裏地に一部、シミ？　のような箇所があります。スレで染料が滲んだような感じですが、詳細不明です。擦っても指につくようなことはないので、着用には問題ありません。表記サイズ:M(58cm)素材...ツイードカラー...ベージュ
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