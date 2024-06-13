CONVERSE BREAKSTAR SK CV OX 1SC656 27cm

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CONVERSE BREAKSTARSKCVOX 品番：1SC656 カラー：BURGUNDY/BLACK/DARKBEIGE サイズ：US8(26.5cm)2021年モデル タグ付き 新品 未使用 正規品 元箱あり 2種類のシューレース(白と黒)※画像2～8が現物になります。耐久性、クッション性を高めた「CONVERSESKATEBOARDING」スタンダードシリーズ。アーカイブの「ALLSTAR2」をスケート仕様にアップデートし、ストリートで人気のマルチカラーを落とし込んだ1足。生成りのソールテープやシューレース、光沢のあるハトメを採用し、クラシカルな雰囲気に仕上げたアイテム。カジュアルスタイルを格上げしてくれます。【SKATEBOARDINGSTANDARD】反発性と軽量性を高めた独自のEVAカップインソールを搭載。メッシュ素材と無数の通気孔により快適性も向上。トウスプリングを低めに設定したラストを採用することで、接地感を向上し、優れた安定性を実現。トリック時に接触の多い箇所をスエードやラバー等で補強し、耐久性を向上。摩擦のかかる方向に対して、細かな溝を刻み込んだ意匠のラバーアウトソールを採用し、優れたグリップ性を実現。二重のラバーテープ構造を採用することで、摩耗を軽減し、耐久性を向上。・素材：キャンバス・アウトソール：ゴム底シンプルながらこだわりを感じさせる、玄人好みのクラシックなマルチカラーがポイントで、かなりかっこいいです！※緩衝材(プチプチ)で梱包して発送します。スマホ・PC環境やモニター・ブラウザによって色の見え方が若干異なる場合がありますので御了承下さい。自宅保管品ですので、ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。神経質な方は、ご遠慮下さい。#CONVERSE#コンバース#BREAKSTAR#ブレイクスター