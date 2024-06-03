異色の備前閑谷焼瓦窯鳩置物江戸中期❣️

種類···古備前置物4❣️骨董美術品。備前の閑谷焼きです。只今今月いっぱい限定です❣️鳩の鳥の飾り置物です銘ありです。鳳蝶の家名は閑谷焼きと申します。それは閑谷学校内に窯を築き新聖堂、芳烈祠の瓦を焼いた時に制作した備前宮獅子が二対です。江戸中期です。お値段は38万円です。只今最終お値下げ致しました。32万円までに*\\(^o^)/*こちらは瓦窯の備前閑谷焼きです。送料込みですので。サイズは高さは約23センチに横幅は19センチほどに奥行きは約11.7センチほどです。こちらと全く同じなで瓦鳩香炉は少し小さめが備前焼きの本に載って居ります。只今今月いっぱい限定ですが25万円までにお下げ致します❣️この機会に是非お手元に宜しくお願い致します*\\(^o^)/*こちらも近々一旦出品を停止致します。のでご了承の程宜しくお願い申し上げます❣️只今今月いっぱい限定です❣️



備前鳩置物 sk-1



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備前鳩置物 sk-1



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