CALMCAT ARTJUNKIE コラボTシャツ

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MISHKA (ミシカ) より、ポップなイラストと独特な色使いが目を引くT ...



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即購入可能早い者勝ち。☆状態新品未使用になります。注意予告無く取り消しや終了する場合がありますので予めご了承下さい。ビニール袋と封筒などの簡単梱包に最安発送方法になりますので、型崩れなどが気になる場合は予めご相談下さい。定形外発送等も利用します。発送事故等あった場合当方も責任が取れませんので予めご理解ください。ぬいぐるみは圧縮して発送する場合がありますので予めご理解ください。又、値札等そのままの場合があります。プレゼント用の場合は購入後にご連絡又はご自身でお外しください。＊新品未使用ですが、生産時などにできた傷などがある場合があります。あらかじめご了承の上入札をお願いいたします。