TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES 松野千冬

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狩野翔世界中のアニメファンを釘付けにした大人気TVアニメ『東京リベンジャーズ』コラボモデルのワイヤレスイヤホンが登場。録り下ろしのキャラクターボイスでイヤホン操作をアシスト！普段よりリラックスした彼らの、すぐそばにいる友達のような距離感のセリフが聴けるかも!?まるでアクセサリーのようなイヤホンは、装着した姿がどの角度からも綺麗に見えるよう、カッティングにこだわったTOoKABASEオリジナル。クールなカラーリングでチームの統一感がありつつも「わかる人にはわかる」、各キャラクターをリスペクトした単色のワンポイントと、キラキラ輝くストーンで“さりげなく“好きを主張できる。それぞれの所属を現したチームモチーフが潔い充電ケースは、手のひらに収まるミニサイズ且つ超軽量（※33g）で毎日持ち歩きがしやすいところも嬉しいポイント。ファッションコーデに合わせて、日替わりで相棒を選ぶ使い方も楽しいかも！＜収録音声＞電源が入りました⇒電源入れといたぞ 何聴くんだ？電源が切れました⇒電源切っといた 耳休ませろよ～ペアリングの設定をしてください⇒ペアリングの設定しねーとな がんばれペアリングできました⇒ん、ちゃんと繋がったなペアリングが切れました⇒うわ いいとこだったのに切れたバッテリーの残量が少ないです⇒やっべ 充電きれそー＜製品仕様＞【Bluetoothバージョン】5.0【再生周波数特性】20~20000Hz【音圧感度】100dB±3dB【通信距離】最大10m(障害物が無い場合）【対応プロファイル】HSP,HFP,A2DP,AVRCP【対応コーデック】SBC【定格入力】5V/1000mA【音楽再生時間】約3.5時間【通話時間】約3時間【待機時間】約100時間【電源】microUSB5V/1A【充電時間】イヤホン:約2時間 充電ケース:約2時間【最大再生時間】約12時間（本体、ケース満充電時）【質量】33g(イヤホン片側4g×2を含む）【内蔵電源】リチウムイオンポリマー2次電池【付属品】USBケーブル,イヤーピース(S/M（装着済）/L),取扱説明書