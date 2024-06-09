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KITH ニューエラ 59FIFTY ニューヨーク メッツ キャップ 7 1/8
商品番号 P48962275452
商品名

KITH ニューエラ 59FIFTY ニューヨーク メッツ キャップ 7 1/8
ブランド名 キス
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名KITHニューエラ59FIFTYロウプロファイルMLBニューヨークメッツ6パネルベースボールキャップKithNewEra59FiftyLowProfileMlbNewYorkMets6PanelBaseballCapRoyalOrangeレアモデル完売品カラーロイヤルブルー/オレンジ状態ほぼ未使用に近いタグなしの極美品ですが、飽くまで個人的見解ですので、見落とし等があるかもしれませんが、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズ71/856.8cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます
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