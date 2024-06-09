フランコスパダ　ウールタイ

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商品詳細
フランコスパダウールタイ色柄はチャコールグレーとこげ茶の中間色。ハンドロール仕上げで、ウール素材でも軽い仕上がりです。大剣幅8.0㎝柄・デザイン···チェックカラー···ブラウン#ドレイクス#フランコバッシ#ブリューワー#ルイジボレッリ#バーニーズニューヨーク#マリネッラ#ステファノビジ#マタビシ#ブリオーニ#キートン#バルバ#トゥモローランド#シップス#エディフィス#ビームス
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