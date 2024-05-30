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ヴィンテージ アメリカ海軍 USN ベルト
商品番号 D57190930951
商品名

ヴィンテージ アメリカ海軍 USN ベルト
ブランド名 ミリタリー
特別価格 税込 2,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ軍放出品アメリカ海軍NAVYUSNU.S.NAVYネイビーアーミーベルトミリタリーガチャベルト　カラーブラックサイズバックル6㎝✖️3.5㎝　バックル含め全長107㎝　幅3㎝※バックルにキズ御座います。※かなりレアな商品で検索しても海外商品でしか検索が出てきません。アメリカ軍放出品を御理解頂ける方の購入お願い致します。ヴィンテージアメリカ海軍USNベルトカラー···ブラック
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