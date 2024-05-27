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マーベルレジェンド　インフィニティウルトロン　ビルドパーツセット
商品番号 B23181785512
商品名

マーベルレジェンド　インフィニティウルトロン　ビルドパーツセット
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スケール···1/12フィギュア種類···アクションフィギュアマーベルレジェンドのインフィニティウルトロンのビルドパーツセットです。あとはシャロン付属のパーツで揃います。プチプチで包んだものを封筒に入れ発送します。よろしくお願いします。フィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/reboot583036.html
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