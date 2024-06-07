花山薫　tシャツ（全国100名限定品）

カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...夏応募抽選限定100枚の花山薫tシャツです。今やインターネットを探しても1枚も出てこない1品!（当方調べ）私も見つけ出すのに5年はかかったと思います。部屋中花山薫グッズが溢れて引っ越しが出来ないのでこの度、出品します。鑑賞で飾っていたのでシワが出来ていますが未使用です。僕が細かったら着ていたに違いませんが。。。花山薫ファンとしてかなりの貴重性を感じてるのでこの金額です。正直かなり惜しいです。それが逆に売れなくても一生持とうと踏ん切りが付くので値下げは検討しません。引っ越しまでの半年間出品してみようと思います。#バキ#範馬刃牙#バキ道#刃牙#花山薫



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