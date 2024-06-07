

美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ... 美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...



新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し 新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し



美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ... 美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...



ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ... ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ...



ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ... ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ...



新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し 新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し



美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ... 美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...



新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し | フリマアプリ ラクマ 新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し | フリマアプリ ラクマ



美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ... 美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...



ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ... ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ...



ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ... ジミーチュウ 二つ折り財布 クロコ型押しレザー オレンジ 未使用品 美 ...



新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し 新品 ジミーチュウ 二つ折り財布 HANNE コンパクト財布 クロコ型押し



美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ... 美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...



1円 □美品□ JIMMY CHOO ジミーチュウ クロコ型押し レザー ラウンド ... 1円 □美品□ JIMMY CHOO ジミーチュウ クロコ型押し レザー ラウンド ...



美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ... 美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...

当店の商品をご覧いただきありがとうございます。商品は全て1点物で早い者勝ちとなっております。☆ぜひ#シェノンアパレルから出品商品ご覧ください☆気になった商品は『いいね』を押していただければセール通知が届きます！【ブランド】JIMMYCHOOジミーチュウ【商品名】MARKCCJクロコ型押し レザー 二つ折り財布 札入れ【ポイント】クロコ型押しの財布JCのロゴが角にあります。保存箱、袋、各種ギャランティあり【カラー・サイズ(平置き実寸)】・ネイビー・レザー・縦：9.5cm・横：12cm・札入れ 1カード入れ 8※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【状態】・Aランクカード入れ部分に多少のスレありSランク：新品未使用または使用感の少ない極美品Aランク：目立つ汚れなど無い美品Bランク：多少の汚れ等などあるが着用や使用に問題がない商品Cランク：目立つ汚れ、ダメージがある※あくまで主観になりますので詳しくは写真をご覧ください。【その他、注意事項】◎撮影用小物類は付属しません◎コメントなし即購入OKです！◎コメント交渉の最中でも、即決購入様優先となります！◎他サイトでも出品中なので、売り切れの際はご容赦ください。◎非喫煙者でペットは飼っておりません。◎細かいデザインなどは写真にてご確認ください。◎要免許会員制ブランドオークションまたは大手リユースショップ購入の正規品になります