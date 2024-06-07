美品！JIMMY CHOO ジミーチュウ 札入れ 二つ折り財布 クロコ型押し ...

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商品詳細
当店の商品をご覧いただきありがとうございます。商品は全て1点物で早い者勝ちとなっております。☆ぜひ#シェノンアパレルから出品商品ご覧ください☆気になった商品は『いいね』を押していただければセール通知が届きます！【ブランド】JIMMYCHOOジミーチュウ【商品名】MARKCCJクロコ型押し レザー 二つ折り財布 札入れ【ポイント】クロコ型押しの財布JCのロゴが角にあります。保存箱、袋、各種ギャランティあり【カラー・サイズ(平置き実寸)】・ネイビー・レザー・縦：9.5cm・横：12cm・札入れ 1カード入れ 8※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【状態】・Aランクカード入れ部分に多少のスレありSランク：新品未使用または使用感の少ない極美品Aランク：目立つ汚れなど無い美品Bランク：多少の汚れ等などあるが着用や使用に問題がない商品Cランク：目立つ汚れ、ダメージがある※あくまで主観になりますので詳しくは写真をご覧ください。【その他、注意事項】◎撮影用小物類は付属しません◎コメントなし即購入OKです！◎コメント交渉の最中でも、即決購入様優先となります！◎他サイトでも出品中なので、売り切れの際はご容赦ください。◎非喫煙者でペットは飼っておりません。◎細かいデザインなどは写真にてご確認ください。◎要免許会員制ブランドオークションまたは大手リユースショップ購入の正規品になります
http://narcologia.ru/goods/Adder594075.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis75644.html
http://narcologia.ru/goods/tenet363963.html
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