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美品 ルイヴィトン タイガ オーガナイザーアトール 長財布 トラベルケース
商品番号 G31552658284
商品名

美品 ルイヴィトン タイガ オーガナイザーアトール 長財布 トラベルケース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 11,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンタイガオーガナイザーアトール長財布トラベルケース【ブランド】LOUISVUITTON【カラー】ブラック【サイズ】約高さ27x横14xマチ2(cm)　※個人計測の為、多少の前後はご了承ください。【材質】レザー【仕様】札入れ1、小銭入れ1、カードポケット6、スリットポケット1、その他ポケット3、ペンホルダー1【シリアル】MI0035【付属品】なし【商品状態】外側の角に擦れあり。画像13・14枚目ご確認ください。外箱などの付属品はなく、画像の物が全てとなります。まだまだご使用いただけるとても綺麗な状態だと思いますが、中古品である事をご理解いただける方のみのご購入及びノークレでお願いいたします。すり替え防止の為、返品等の対応は行っておりません。ご入金確認後、当日〜翌日に発送いたします。
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