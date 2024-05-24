美品 ルイヴィトン タイガ オーガナイザーアトール 長財布 トラベルケース

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ルイヴィトンタイガオーガナイザーアトール長財布トラベルケース【ブランド】LOUISVUITTON【カラー】ブラック【サイズ】約高さ27x横14xマチ2(cm) ※個人計測の為、多少の前後はご了承ください。【材質】レザー【仕様】札入れ1、小銭入れ1、カードポケット6、スリットポケット1、その他ポケット3、ペンホルダー1【シリアル】MI0035【付属品】なし【商品状態】外側の角に擦れあり。画像13・14枚目ご確認ください。外箱などの付属品はなく、画像の物が全てとなります。まだまだご使用いただけるとても綺麗な状態だと思いますが、中古品である事をご理解いただける方のみのご購入及びノークレでお願いいたします。すり替え防止の為、返品等の対応は行っておりません。ご入金確認後、当日〜翌日に発送いたします。