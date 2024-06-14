guernika 北電子　プリントtシャツ

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商品名：guernika北電子 プリントtシャツ商品説明：異色のコラボのかわいいデザインです。スロット好きの方にもおすすめのGOGOランプをペイントした乾伸一郎手書きの一点物になります。ユニセックスで着用頂けます。サイズ：Sカラー：ホワイト実寸※平置き採寸です着丈：60cm身幅：48cm肩幅：43cm袖丈：19cm状態：試着のみの未使用品となります。#ゲルニカ#guernika#北電子#キタック#ジャグラー#GOGOランプ#アイムジャグラー