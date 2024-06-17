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エルメネジルドゼニア【大剣9㌢ ワイド】ネクタイ ダイアゴナル 総柄 イタリア製
商品番号 R90165166238
商品名

エルメネジルドゼニア【大剣9㌢ ワイド】ネクタイ ダイアゴナル 総柄 イタリア製
ブランド名 エルメネジルドゼニア
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品番号】Z0510#kirinapparelネクタイ【ブランド】ErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニア【カラー】パープル(紫)系+グレー(灰)系【実寸平置】全長152㌢大剣9㌢【素材】シルク100％【コンディション】使用しておりますが美品です特筆するダメージは見当たりません中古品へのご理解をお願いします【おわりに】不手際によるトラブルへは誠心誠意対応致します気になる事項は購入前にコメントをお願いします安全安心のお取引をお約束致します他にも沢山取り揃えておりますごゆっくりご覧くださいませ#kirinapparel
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