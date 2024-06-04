カステルバジャック アーチ キーケース（小銭入れ付き） 074612 ホワイト

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：アーチキーケース（小銭入れ付き）商品コード：074612サイズ：幅11.2cm×高さ6.3cm色：ホワイト品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：後ろ面に小銭入れ×１金具は5連式×１内側にオープンポケット×４商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー



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