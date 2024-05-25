【極✨美品 】ヨシユキコミシ スリーピース セットアップ フィッチェ XL

FicceYOSHIYUKIKONISHIスリーピースセットアップヨシユキコミシ ドン小西FICCECOLLEZIONEフィッチェ・コレツィオーネブラック黒ストライプ 2Bシルクシングルスーツメンズ大きいサイズ入園式入学式卒業式卒園式結婚式成人式ビジネス結婚式二次会パーティ【size】50(XL) （表記size）胸囲100 胴囲90身長180ジャケット 肩幅46cm 身幅55cm 着丈76cm 袖丈64cmベスト 身幅52cm 着丈59cmパンツ ウエスト93cm わたり幅29.5cm 総丈104cm 股上26cm 股下79cm 裾幅19cm素人採寸の為、ご了承ください。【カラー】 BLACK黒 ストライプ柄【素材】ジャケットパンツベスト表地 毛 54％ポリエステル 38%絹 8%裏地 胴裏 ポリエステル100％ 袖裏 キュプラ100％【状態】特にダメージや汚れ無い【極✨美品】になります。裏地も上品なドット柄でオシャレです。スリーピースジャケットベストパンツセット 大きいサイズでおススメです。※あくまでも中古品、素人検品及び自宅保管をご理解の上、神経質な方のご購入はご遠慮願います。（細かい傷や使用感などある場合がございます）※撮影時の光により実物とお色が違って見える場合がございますがご了承願います。商品すり替え防止の為、返品はご遠慮ください。ご納得上ご購入よろしくお願い致します。※Yシャツとネクタイは付属致しませんのでご了承ください。



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