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中国　彫刻　乾隆銘　観音像　仏像　置物　練り物　古美術品
商品番号 O27164742419
商品名

中国　彫刻　乾隆銘　観音像　仏像　置物　練り物　古美術品
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,850 円
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商品詳細

中国　彫刻　乾隆銘　観音像　仏像　置物　練り物　古美術品大きさ　高さ約61.5cm　幅約11cm×約9.5cm重さ約3.93㎏良かったら他の出品もご覧になってください。宜しくお願い致します。おまとめ買いを大歓迎、安くします。返品返金キャンセルクレームお断り致します。おまとめ買い大歓迎、安く致します。声をかけて頂いておまとめ買いページを作ります、宜しくお願い致します৳৸ᵃᵑᵏᎽ৹੫ᵎ。
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