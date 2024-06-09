中国　彫刻　乾隆銘　観音像　仏像　置物　練り物　古美術品

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商品詳細
中国 彫刻 乾隆銘 観音像 仏像 置物 練り物 古美術品大きさ 高さ約61.5cm 幅約11cm×約9.5cm重さ約3.93㎏良かったら他の出品もご覧になってください。宜しくお願い致します。おまとめ買いを大歓迎、安くします。返品返金キャンセルクレームお断り致します。おまとめ買い大歓迎、安く致します。声をかけて頂いておまとめ買いページを作ります、宜しくお願い致します৳৸ᵃᵑᵏᎽ৹੫ᵎ。
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