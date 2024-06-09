戦国BASARA ×CAPCOMカフェ オードトワレ 3個セット

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カプコンカフェの第3弾テーマは「戦国BASARA」。限定グッズを公開 カプコンカフェの第3弾テーマは「戦国BASARA」。限定グッズを公開



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❌バラ売り不可戦国BASARA×CAPCOMカフェのオードトワレ3個セットになります。‪☆長宗我部元親‪☆伊達政宗‪☆真田幸村の3個セットです。それぞれ必要な分はアトマイザーに移し替えたので残量はお写真にてご確認ください。また、送料60〜cm枠での発送ですのでお値下げ不可です。購入時定価1つ5940円、別途送料かかってますのでご了承ください。戦国BASARAバサラ戦国バサラ香水カプコンオードトワレオードパルファムフレグランスパフュームキャラクターフレグランスキャラクターグッズキャラクター香水アニメanime漫画ゲームgame