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NIKE AIR HUARACHE ナイキ エアハラチ　28センチ
商品番号 A82274100649
商品名

NIKE AIR HUARACHE ナイキ エアハラチ　28センチ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ！申し訳ないですがこれ以上の値下げはありません。即購入OKです。nikeエアハラチ　NIKEオンラインで購入しました。サイズ　28センチカラー　ブラック／ホワイト　黒白箱無し、黒タグ無し状態多少の使用感はありますが、全体的には綺麗な状態だと思います。インソールのロゴもバッチリ残っています。ソールの減りもないので、まだまだ履いていただけると思います。少し小さめなので、普段27センチや27.5センチを履いている方にオススメです！中古品になりますので、状態や値段に理解のある方でお願いいたします。発送は別の箱に入れて、ヤマトで発送します。パンダダンク、ダンク、エアジョーダン、エアマックス、シュプリーム、supreme、など好きな方にもオススメです！
http://narcologia.ru/goods/Taipei764071.html
http://narcologia.ru/goods/recycling642714.html
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