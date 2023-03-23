NIKE AIR HUARACHE ナイキ エアハラチ　28センチ

最終値下げ！申し訳ないですがこれ以上の値下げはありません。即購入OKです。nikeエアハラチ NIKEオンラインで購入しました。サイズ 28センチカラー ブラック／ホワイト 黒白箱無し、黒タグ無し状態多少の使用感はありますが、全体的には綺麗な状態だと思います。インソールのロゴもバッチリ残っています。ソールの減りもないので、まだまだ履いていただけると思います。少し小さめなので、普段27センチや27.5センチを履いている方にオススメです！中古品になりますので、状態や値段に理解のある方でお願いいたします。発送は別の箱に入れて、ヤマトで発送します。パンダダンク、ダンク、エアジョーダン、エアマックス、シュプリーム、supreme、など好きな方にもオススメです！



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