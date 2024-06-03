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vintage キースヘリング　キャップ　80s
商品番号 I98181052074
商品名

vintage キースヘリング　キャップ　80s
ブランド名 キースヘリング
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

popshop1988年　vintageキャップとても状態良いです後ろのバンドに少しだけ経年劣化が見られますバンド交換も可能かと思いますpopshopタグは最初から付いていませんが間違いなく当時のキャップです可愛です！キースヘリングお好きな方どうぞsizeは最長で60センチ素人採寸誤差はご了承下さいませvintage品は新品ではございませんvintageにご理解頂きご購入をお願いいたします
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