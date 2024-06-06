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テンダーロイン　ホースシューリング　チックサイズ
商品番号 B13607072139
商品名

テンダーロイン　ホースシューリング　チックサイズ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 19,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テンダーロインのホースシューリングです。気に入って身に付けておりましたので、やや使用感がありますが、まだまだ着用して頂けます！中古品ですので気になる方はご遠慮ください。すり替え防止のため、返品交換は受け付けていません。木村拓哉(キムタク)、長瀬智也、木梨憲武、岩田剛典、登坂広臣など、言わずと知れた著名人が着用しており、ホースシューリングの名作です。BRAND:TENDERLOINテンダーロインNAME:H.SRING(石、ストーン無し)COLOR:SILVERSIZE:8号10号の物をサイズ調整しています。細身の方の小指に入ります。素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。幅があり、かなり分厚く重厚感のあるリングですので、普段きつめでリングを付けている方は入らない可能性があります。ご注意ください。定価：89100円(税込)素材:シルバー925(刻印あり。)＊箱等の付属品はございません。カラー···シルバー
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テンダーロイン ホースシューリング 10号 - リング(指輪)

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TENDERLOIN ～ホースシューリング～ | Fool's Judge Street Blog

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