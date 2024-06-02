正規 アルフレッドダンヒル ゴシック トライバルマネークリップ メタルウォレット

数年前直営店にて購入しましたALFREDDUNHILL『ゴシックフレアトライバルワイドマネークリップ』☆ADクラシックペーパーウォレットメンズ\u0026レディース入荷数自体少なくネットでもほぼ出回ることが無いくらい希少品☆光の角度で表情を変えるデザインアートはまさに絵画のよう♪繊細なラインと２カラーのシルバーが美しいコントラストに☆マネークリップと言えば男性のイメージが強いですが、スタイリッシュで上品なデザインですので男性だけでなく女性にもおススメ☆男女兼用でご愛用頂けます♪「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーメタリックシルバー×艶消しシルバー＞《サイズ約5×2.7cm》状態良品ヴィンテージ経年モデル若干の小傷や使用感、経年クスミはありますが、目立つダメージや使用に差し支える開き等なく1枚からでも難なく挟めます★問題なくご愛用頂けますコンディションです〇【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心がけますのでご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます※シリアルナンバーやブランド刻印を画像にてアップしています全て実物撮影になります。偽物は一切扱っていません評価をご覧頂けたらご納得頂けるかと思いますが、過去にそのようなトラブルは一切ありませんのでどうぞご安心くださいませ。※他にもティファニー、カルティエブランド品を多数出品しておりますので是非ご覧くださいませ☆#説明文画像自己紹介必読願います



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