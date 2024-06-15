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クロムハーツ　キーパーリング　21号　ブラック加工　インボイスコピー　新品加工
商品番号 N47221232062
商品名

クロムハーツ　キーパーリング　21号　ブラック加工　インボイスコピー　新品加工
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 20,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツ　キーパーリング　21号　素材　シルバー925czブラックダイヤジルコニアカスタムジュエリー専門店にて加工を施しております。新品加工ジルコニアパヴェセッティング済み付属品インボイスコピーインターネットオークションで購入後、自身コレクションとして保管していた品物です。美品となりますが、あくまでも中古品としてご理解ください。コレクション断捨離中ですので、格安で出品させていただいております。真偽を疑うようなコメントはブロックさせて頂きます。またコメントの返信が無い方、値下げ交渉のみしてくる方も同様にブロックの対象となります。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/injure762767.html
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