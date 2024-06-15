【Chrome hearts】 クロムハーツ 刺繍 ビーニーCAP

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アメリカのマリブにあるクロムハーツにて購入しました。刺繍がされたホースシューのビーニーになります。少し薄手になり、男女兼用でご使用いただけます。今では入手困難なビーニーになります。一部汚れがあり、クリーニングで落ちるかと思います。【購入場所】海外正規店/直営店/マリブ【カラー】 ホワイトxブルー【サイズ】 フリー日本製品と違い、プリント位置、ロゴなどが雑な部分もありますのでご了承ください。商品は新品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいm(__)m状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品との認識の上、細かな傷や汚れ等お気にされる方はご購入をお控え下さい。写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承下さい。気になる点などありましたら、ご質問していただき、ご納得いただいた上でご購入していただれば幸いです。プロフィールを必読してからご購入お手続き宜しくお願いします。※他のサイトでも出品してるため、購入される前にコメントください。CHクロススクロールロゴ正規品コレクションロゴ刺繍カラー···ホワイト