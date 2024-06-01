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クラリネット 樹脂製　BUFFETCRAMPON B-12 Evette
商品番号 R38894645465
商品名

クラリネット 樹脂製　BUFFETCRAMPON B-12 Evette
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レベル...初心者種類...クラリネット（内容品）ハードケースクラリネット本体一式BUFFETCRAMPONB-12Evetteキャップ・SELMERマウスピースvandoren５RV掃除棒３０年以上前の古いものです。メッキのくすみや剥がれ、汚れあります。簡単な曲を引ける程度の音はとりあえず全音鳴りますが、本格的に使うにはタンポ交換と調整は必要です。
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