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- スパイスガールズ Tシャツ サイン 2007 2008 黒
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商品詳細
スパイスガールズのTシャツになります。サイズ表記が消えてしまっていますがM前後くらいになるかと思います。コピーだと思いますがバックプリントにメンバーのサインが入ったデザインになります。 好きな方に是非❗
http://narcologia.ru/goods/kindness852005.html
http://narcologia.ru/goods/plaque810907.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect42570.html
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