PORTER / DILL MULTI COIN CASE

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PORTER/DILLMULTICOINCASEカジュアルシックなデザインでビジネスからトラベルシーンまで使える機能的なウォレットやケースを揃えた「PORTERDILL（ディル）」シリーズです。購入後2～3回利用して、自宅保管品です。仕切りが沢山あるのでカードや小銭は分別して入りますお札は三つ折りで入ります。本体のみの出品となります。https://www.yoshidakaban.com/product/102282.html柄・デザイン···無地カラー···ブラックporter吉田カバンポーター小銭入れ