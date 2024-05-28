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PORTER / DILL MULTI COIN CASE
商品番号 E90152584261
商品名

PORTER / DILL MULTI COIN CASE
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTER/DILLMULTICOINCASEカジュアルシックなデザインでビジネスからトラベルシーンまで使える機能的なウォレットやケースを揃えた「PORTERDILL（ディル）」シリーズです。購入後2～3回利用して、自宅保管品です。仕切りが沢山あるのでカードや小銭は分別して入りますお札は三つ折りで入ります。本体のみの出品となります。https://www.yoshidakaban.com/product/102282.html柄・デザイン···無地カラー···ブラックporter吉田カバンポーター小銭入れ
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