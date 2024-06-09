HERMES ニットマフラー《アレ・ルトゥール》ブラック/グレー 正規品

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HERMESニットマフラー《アレ・ルトゥール》ブラック/グレー正規品（国内直営店購入）エルメスのカシミヤとシルクの入ったニットマフラーです。とても手触りが滑らかです。ブラックとフランネルグレーのバイカラーでHロゴがさりげなく入ってます。メンズ・レディース共にお使いいただけると思います。直営店のエルメス伊勢丹新宿店で購入しましたが一度も着用することなく自宅で保管しておりました。現在直営店で同一のマフラーを購入した場合、価格は8万円以上しますのでお安く手に入れたい方はいかがでしょうか。未使用ですが開封して状態確認の為に何度か広げましたので、たたみジワ・外箱の擦り傷などはご理解下さい。マフラー・ストールをお探しだった方やエルメスがお好きな方は是非。━・自宅保管ですのでご理解のほどお願いいたします。・非喫煙者です。ペットの飼育もしておりません。・先着順となりますので売り切れの際はご了承ください。・ご不明な点はコメントよりお問い合わせください。・ご購入後は24時間以内のお支払いをお願いいたします。・返品交換等は一切お断りしております。━■カラー（公式サイト表示）ブラック/フランネルグレー■サイズ30×180cm■素材カシミヤ70%シルク30%■生産国イタリアカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···カシミヤ