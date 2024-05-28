LOUIS VUITTON マフラー　ウール　ロゴ　黒　ブラック　ルイヴィトン

★全額返金保証★万が一、コピー品であった場合。また、当方の過失により写真や説明文で判断できない不具合があった場合には、全額返金対応致します。日々、数々のブランド品の真贋を担当している私だからこそ、自信を持って出品しております。安心してお買い求め下さいませ。ーーーーーーーーー■ブランド名LOUISVUITTONルイヴィトン■品名マフラーストール■カラー系統黒 ブラック■サイズ（cm）縦35横173※若干の誤差はご了承ください。■シリアルタグやロゴのお写真をご確認ください。■素材ウール■付属品箱（破損有）■コメントルイヴィトンのロゴがとてもオシャレなマフラーです！比較的使用感の少ない綺麗な中古品です。非喫煙者・ペットなしのため、気になる匂いやベタつきもございません。安心してご購入ください✨ご質問等ございましたらお気軽にコメントください！■管理番号JNーーーーーーーーーー※この商品の購入先は、古物市場主の資格を有する業者様のブランド市場からです。様々な商品と同時に大量に仕入れをしています。そのため、コスパには自信があります。状態の良いお財布やバッグ、小物類を多数出品しております。セット割という特別サービスもございますので、ぜひ他の商品もご覧ください。 ▶︎▶︎#nikoの厳選ブランド品◀︎◀︎柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック素材···ウール



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