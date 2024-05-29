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カラー···ブラック財布形···長財布フェラガモの財布になります。形崩れなどはしていません。大切に使っていたので、綺麗な状態です。あくまで中古品なのでご了承下さい。汚れや傷は画像を見て判断して下さい。