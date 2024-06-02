栃木レザー 総手縫い 二つ折り 財布 ヌメ革 本革 ハンドメイド サドルレザー

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ご覧頂きありがとうございます。※こちらの商品は値下げ不可商品です。他販路でも販売している為、予告なく終了することがあります【国内最高級本革栃木レザー】表の革は国内最高級の栃木レザーを使用。シンプルな使い心地と質感が楽しめる、ヌメ革の小銭入れ付きのビルフォードウォレット。じっくり育ててあなたの色に。使う人の癖まで色に現れる艶やかなヌメ革を楽しめるお財布です。革はソフトなヌメ革なので柔らかくカードやお金の出し入れもしやすいです。【商品仕様】■サイズ、重量縦：９.２ｃｍ横：１１.５ｃｍマチ：２.２ｃｍ重量：９２ｇ■カラーチョコ■素材本革■収納カード入れ×５札入れ×２小銭入れ×１■付属品【発送について】全国どこでも無料ネコポスにて発送致します。※日時指定不可・ご入金確認から1～2日で発送。【注意事項】お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、加工時の汚れ、臭いがある場合があります。#ハンドメイド#二つ折り#メンズ財布#レザークラフト#本革財布#革財布#ヌメ革#レザー#折財布#ミニ財布#財布メンズ#サドルレザー