ビンテージ　Patagonia cap

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❥閲覧頂きありがとうございます‪即購入⭕️90年代USA製オーガニックコットンアウトドアシーンにピッタリ。パタゴニア好きの方に。全体的に色褪せありますがダメージないです。ビンテージっぽい雰囲気で最高です。状態は、写真で確認ください。できるだけ丁寧な梱包を心がけますが初心者のため完璧にいかないことがございます。ご了承ください。素人検品、保管のため神経質な方のご購入はご遠慮ください。カラー···ブルー