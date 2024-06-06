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【新品未使用】ルイヴィトン ポルトフォイユ クレマンス エピ
商品番号 N81557024866
商品名

【新品未使用】ルイヴィトン ポルトフォイユ クレマンス エピ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品をご覧いただきありがとうございます。#あお出品中の商品はこちら[商品について]□商品:ルイヴィトンポルトフォイユ　　　クレマンスエピ□品番:UB1210□カラー:ノワール□サイズ:19.5x9x1.5cm□仕様:まち付きコンパートメントx2　　　ファスナー式コインケース　　　内フラットポケットx2　　　カード用ポケットx8□参考価格:91,300円[商品の状態]□新品未使用□付属品:箱、説明書、レシート□個人保管ですのでご理解いただける方のみ購入を　お願いしています。　そうでない方は購入しないようお願いします。□質問やご不明な点がございましたらお気軽に　コメントをお願いします^^#あお出品中の商品はこちら
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