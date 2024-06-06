【新品未使用】ルイヴィトン ポルトフォイユ クレマンス エピ

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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます。#あお出品中の商品はこちら[商品について]□商品:ルイヴィトンポルトフォイユ クレマンスエピ□品番:UB1210□カラー:ノワール□サイズ:19.5x9x1.5cm□仕様:まち付きコンパートメントx2 ファスナー式コインケース 内フラットポケットx2 カード用ポケットx8□参考価格:91,300円[商品の状態]□新品未使用□付属品:箱、説明書、レシート□個人保管ですのでご理解いただける方のみ購入を お願いしています。 そうでない方は購入しないようお願いします。□質問やご不明な点がございましたらお気軽に コメントをお願いします^^#あお出品中の商品はこちら
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