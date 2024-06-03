BEDWIN \u0026 THE HEARTBREAKERS BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEARTBREAKERS / COOPERSTOWN Ex BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEARTBREAKERS - BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEARTBREAKERS - BASEBALL CAP



COOPERSTOWN Ex.BASEBALL CAP 'GREG'



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEARTBREAKERS BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP



BEDWIN & THE HEARTBREAKERS - BASEBALL CAP



Bedwin & The Heartbreakers -



BEDWIN & THE HEART BREAKERS｜ベドウィンアンドザハートブレイカーズ｜BASEBALL CAP

BEDWIN\u0026THEHEARTBREAKERSの、23ssのBASEBALLCAP\"GREG\"です。現在もアメリカ製を貫く1986年創業のキャップブランド\"COOPERSTOWNBALLCAP社\"のクラシックタイプコットンベースボールキャップをボディに使用しております。オトコならUSA製の響きはやっぱり捨て難いですよね。フロントの刺繍は、某有名自動車メーカーのロゴを彷彿とさせる、クラシック感のあるグラフィックとなっており遊び心のあるキャップになっています。ブランドのカラーはホワイトになっておりますが、生成りに近いカラーです。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)サイズさフリーサイズです。(アジャスターで調整可能です)被りはやや深め〜深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationPaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン