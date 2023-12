全世界288個限定 new era \

激レア 世界288個限定 MADE IN USA製 NEW ERA CAPTURE THE FLAG ×



全世界288個限定ニューエラキャップ\"THEGAMEコラボモデル\"288個限定のneweraです。ラッパーのthegameとのコラボモデルです。こちらの商品は中古品となります。サイズ73/4(62cm)※年数の経過により若干の縮みがあるかもです。キャップは数回程度着用(キャップ本体の状態は良いと思います。)ケースは保管に伴う汚れ、傷が多少あります。サイン、シリアル入りのカードは購入当時THEGAMEの大ファンの友達がどうしても譲って欲しいということで譲っており、ありません。写真にて状態ご確認ください。画像にあるものが全てになります。大切に保存はしてましたが15年以上前の物なので神経質な方の入札はお控え下さい。即購入OKです。その他質問などありましたらお気軽にコメント下さい。ご購入から24時間以内に発送致します。よろしくお願い致します。