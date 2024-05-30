Lサイズ XLARGE 篠原 夏希 Tシャツ

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商品詳細
ZOZOTOWNにて購入の正規品購入時から袋に入っている未開封品です。新品未開封品はほぼ手に入らないと思います。LサイズXLARGE篠原夏希TシャツTEENATSUKI大変人気商品の為、クレジットカード払い、もしくは売上金払いの方で宜しくお願い致します。XLARGE×SUMMERWARSエクストララージ×サマーウォーズ映画「サマーウォーズ」公開10周年を記念したコラボレーション2009年8月1日に公開された、細田守監督の名作アニメ映画「サマーウォーズ」。公開から10周年を迎える2019年、XLARGEとの初のコラボレーション代表的なキャラクター「篠原夏希」「キングカズマ」「ラブマシーン」とブランドロゴとをそれぞれミックスアップした、コラボレーショングラフィックのTシャツドラゴンボール犬夜叉僕のヒーローアカデミア
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