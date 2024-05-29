LABYRINTH DAVID BOWIE Tシャツ 映画Tシャツ

映画ラビリンスのデビッドボウイ主演の映画Tシャツです。Tシャツのボディは80年代だと思いますが、アイロンプリントは70年代の物だと思います。これからも価値は上がっていくと思いますので、お好きな方コレクションにもオススメです。後ろに小さな汚れと、全体的に色褪せはある感じです。写真にてご確認下さい。【サイズ】表記サイズ：XL着丈：57cm身幅：53cm肩幅：52cm袖丈：16.5cm表記はXLですが実寸は横幅広めのMサイズといった感じです。【商品詳細】商品名：LABYRINTH映画TシャツバンドTシャツバンT素材：コットン100%生産国：アメリカ製USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。古着という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。#70s#davidbowie#デビッドボウイ#メタリカ#ニルバーナ#マリリンマンソン#Metallica#Nirvana#PinkFloyd#RollingStones#ローリングストーンズ#オアシス#ビンテージ#スヌープドック#映画Ｔシャツ#アニメTシャツ#パスヘッド#オフスプリング#offspring#80s#ピンクフロイド#古着#ヴィンテージ#90s



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