HYDE着　ストール JOYRICH

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VAMPS時代にHYDEさんがよく着用されていたストールです。男女兼用です。過去に某フリマサイトで未使用品を購入しましたが、購入当初より接着剤による着色が付いておりました。ストールとして使用する分には問題ありませんでした。もう一点、美品の方も出品していますので欲しい方はチェックして下さい。5351/TORNADOMART/BuffaloBobs/RickOwens/SHELLAC/schorl/SCHLUSSEL/DRIESVANNOTEN/BALENCIAGA/DSQUARED/DIESEL/JULIUS/NOID/GIVENCHY/FUGA/Halb/TETEHOMME/EGOTRIPPING/VANQUISH/ATTACHMENT/TheViridi-anne/LADMUSICIAN/DIETBUTCHERSLIMSKIN/ripvanwinkle/Roen/roar/RUPERT/GalaabenD/Murderlicense/MoonageDevilment/MIDAS/WJK/LITHIUMHOMME/FACTOTUM/xfrm/LOUNGELIZARD/BACKLASH/incarnation14thaddition/ifsixwasnine/HYSTERICGLAMOUR/MIDAS/VICEFAIRY/LGB/kyryuryk/jackrose/roen/ロエン/ラルク/L'Arc～en～Ciel