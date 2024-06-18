Coca-cola ナイキ　セット

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商品詳細
▪ブランド▪Nike(90’s)▪サイズ表記▪サイズ:Free（スナップバック）▪カラー▪ブラック、レッド、ブルー、イエロー▪素材▪ウール▪状態▪傷汚れなし▪商品説明▪90’sNikeのベースボールキャップになります。フロントにはつばまで施された大胆な刺繍。サイドにボックスロゴがありスナップ部分はSwooshの形になっています。つばまで刺繍があるタイプはNikeではかなり珍しく、市場でもほとんど見かけることはありません。またスナップ部分やロゴの雰囲気を見ても90’s-00’sらしいレトロな仕様になっております。正規店購入#nike#adidas#puma#converse#vans#nautica#tommy#ralphlauren#carhartt#supreme#stussy#xlarge#newera#levis#lee#スーパースター#columbia#patagonia#エアジョーダン#エアマックス#エアフォース#サンプリング#パロディ#champion#gap#oldgap#90年代 #オーバーサイズ #chaps#90s#80s#古着 #vintage#ヴィンテージ #ストリート #スケーター #レア #初期 #2000年代 #00s #80年代 #ふるぎ#ブート#y3#airmax#airforce#プーマ#fearofgod#yeezy#rafsimons#visvim#airhordan#アディダス #ナイキ #dunk#nfl#NBA#MLB#starter#リーボック #sneaker #スニーカー
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