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wtaps 9TWENTY / CAP / WONY. FLANNEL グレー
商品番号 F56024747536
商品名

wtaps 9TWENTY / CAP / WONY. FLANNEL グレー
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 5,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPS22AW222NENED-HT029TWENTY/CAP/WONY.FLANNEL.NEWERA.LLWサイズ:FITSALLカラー:GRAYFABRIC:WOOL90%,NYLON10%ウール/ナイロン混紡のフランネル生地を使用したソフトタイプのNEWERAカジュアルクラシックシリーズ。低めのクラウンとプレカーブ仕様のバイザーが特徴。フロントはアップリケモチーフ、バックは刺繍モチーフ。バックはアジャスタブル仕様で調整が可能です。
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