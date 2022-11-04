King \u0026 Prince 平野紫耀　岸優太　神宮寺勇太　永瀬廉　高橋海人

１つあたり約200円の訳あり詰め合わせです！！下記を必ず読んだ上でご購入お願いいたします。⚫︎こちらは週末のみ発送を行える商品ですので【日曜日AM9時まで】にお支払いしてくださる方のみご購入お願いいたします！⚫︎傷、折れ、汚れ、破れ等々ある商品もございます⚫︎段ボールに直接入れ発送します。プチプチやビニールでの梱包はしない予定です。⚫︎一点一点の丁寧な検品ができていません。以上をふまえ、訳ありセットとなっておりますので、ご納得いただける方のみご購入お願いいたします。要らないものは売っていただいてかまいません。コメントなし購入OKバラ売り不可ジャニーズ関連下のタグよりご覧頂けます。まとめ買いで送料差額分お値引きいたしますので購入前にコメントお願い致します#KG_JCDカレンダーアクリルキーホルダー タンブラー パンフレット タオル ブレスレット バック バッグ 団扇 うちわ ペンライト



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