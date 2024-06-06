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アリゾナフリーダム T-13b（50mm）ループフェザー
商品番号 X77574728768
商品名

アリゾナフリーダム T-13b（50mm）ループフェザー
ブランド名 アリゾナフリーダム
特別価格 税込 10,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

T-13b（50mm）素材：シルバー（SV925）×ゴールド（K18）SIZE約：縦48.5×厚さ3.0×横11.8mm定価45980目立ったダメージはありませんが、中古品になります、古着に理解のある方よろしくお願います。※ケース、紙の袋、チェーンはつきません。タディ、ゴローズ、Arizonafreedom、サード好きな方カスタムにいかがでしょうか？
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