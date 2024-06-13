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Crocodile クロコダイル 長財布 205-8681 グリーン
商品番号 M88675379549
商品名

Crocodile クロコダイル 長財布 205-8681 グリーン
ブランド名 クロコダイル
特別価格 税込 2,531 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：Crocodile(クロコダイル)商品名：長財布商品コード：205-8681サイズ：高さ9.5cm×幅19cm×マチ3cm色：グリーン品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れx2フリーポケットx4小銭入れx1カードポケットx15簡易ポケットx1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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