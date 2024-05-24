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ニューエラ 59Fifty ニューヨークヤンキース　ミニロゴ　ブラック
商品番号 V43648626752
商品名

ニューエラ 59Fifty ニューヨークヤンキース　ミニロゴ　ブラック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,944 円
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商品詳細

ニューエラ59Fiftyニューヨークヤンキース　ミニロゴ　ブラック　71/2カラー　ネイビーサイズ：71/2（59.6cm）●素材：表地ウール100%●状態：新品未使用です。ほつれなどはありません。新古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。カラー···ブラック形···ベースボールmlbニューヨークヤンキース野球
http://narcologia.ru/goods/pompous738223.html
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