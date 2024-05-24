adidas Ultraboost 4.0 DNA アディダス ウルトラブースト

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adidasUltraboost4.0DNAアディダスウルトラブーストUS825cm日本ではなかなか見ないレアなカラーだと思います。好みが変わり、なかなか履かない為出品いたします。中敷きのプリント剥げと、かかと周辺に毛玉が見られます。靴紐先端部分に多少の割れがあります。ソール部分黄ばみが見られます。ソールの減りは全くありません。全体的には大きなダメージはありませんが、ソール部分など気になる方はご遠慮ください。◇毎日快適な足取りを導くウルトラブーストシューズ◇伝統的テクノロジーUltraboostをadidasプライムニットアッパーで讃えたメンズランニングシューズ。絶え間ない反発力で次の一歩に推進力をもたらすBoostとグリップ力を発揮するContinentalラバーアウトソールが路面をしっかりつかみ、どんな場所でも高い駆動力でスムーズなランニングに貢献。◾️アッパー：合成繊維◾️ソール：ゴム底◾️完走タイム：フルマラソン6時間〜完走◾️用途：ランニング、ジョギング◾️片足重量：312g◾️生産国：ベトナム