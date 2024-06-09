jerry T.nelson インディアンジュエリー ナバホ ペンダントトップ ...

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商品詳細
材質···シルバーアイボリーjerryT.nelsonジェリーネルソンNavajoナバホインディアンジュエリーハワイのホテルシェラトンワイキキ内にあるNo.8ジュエリーで購入したものです。No.8ジュエリーは芸能人も多く通う人気店です。使用頻度は少なめで、自宅保管しておりましたので状態はいいと思います。白が爽やかで、綺麗です。◆ご購入前の注意事項◆感覚や価値観には個人差がありますので、中古品やヴィンテージ品などにご理解のない方、神経質な方はご購入をお控え下さい。購入前に写真で見えない部分や、ご不明点などございましたら、必ずコメントにてお問合せ下さい。
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