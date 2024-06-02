★ルイ ヴィトン モノグラム ポルト クレ ドラゴンヌ キーリング キーホルダー

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ご覧いただきまして有り難うございます♪数年前に直営店にて購入しました。正規品の本物となりますのでご安心下さいませ。ルイ・ヴィトンモノグラムラインのシンプルで様々なシーンでご活躍いただけるキーリング、キーホルダーです！車やお家の鍵にはもちろん、バッグ等に付けてもオシャレですよ♪金具部分に使用に伴いますスレが多少ございますが、その他特筆すべき事はございません！まだまだ充分にお使い頂ける逸品です♪■型番：M65221■サイズ：全長約10.8㎝/ストラップ幅約2.2cm■カラー：モノグラム×ゴールド■付属品：本体・保存袋・箱■製造番号：CX0178■製造国：madeinItaly※商品の状態の感じ方は個人差がありますことをご理解下さい。※商品の状態は、出来る限り明確にお伝えしていますが、見落としている可能性もあるかもしれません。完璧なものを求める方のご購入はご遠慮願います。※ご利用されていますパソコン、スマートフォンのモニターにより実物のお色と若干異なる場合がございますのでご了承下さい。※何かご不明な点やお値段交渉等ございましたらお気軽にコメント下さい♪#ルイヴィトン#ヴィトン#バッグチャーム#キーホルダー#キーリング#チャーム